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        Gediz'de amatör maç emniyet engeline takıldı, karşılaşma oynanamadı

        Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda oynanması gereken Akçaalan SporGazispor karşılaşması, statta emniyet ekiplerinin bulunmaması nedeniyle oynanamadı. Akçaalan Spor Kulübü Başkanı Ergun Sığınık, yaşanan aksaklığa tepki göstererek Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) eleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Gediz'de amatör maç emniyet engeline takıldı, karşılaşma oynanamadı

        Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda oynanması gereken Akçaalan SporGazispor karşılaşması, statta emniyet ekiplerinin bulunmaması nedeniyle oynanamadı. Akçaalan Spor Kulübü Başkanı Ergun Sığınık, yaşanan aksaklığa tepki göstererek Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) eleştirdi.

        Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda bugün saat 15.00'te Gediz Gazi Stadyumu'nda oynanması planlanan Akçaalan SporGazispor karşılaşması, güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle başlayamadı.

        Hafta içerisinde Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yayımlanan fikstürde yer alan karşılaşma öncesinde her iki takımın futbolcuları sahaya çıkarken, taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldı. Hakemler ve gözlemciler de müsabakanın başlaması için hazır bulundu.

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        Ancak statta ve çevresinde herhangi bir emniyet ekibinin bulunmadığı görüldü. Güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle hakemler karşılaşmayı başlatamazken, futbolcular ve taraftarlar maçın oynanmasını bekledi.

        Kulüp başkanından ASKF'ye tepki

        Akçaalan Spor Kulüp Başkanı Ergun Sığınık, karşılaşmanın oynanamamasına tepki göstererek yaşanan organizasyon aksaklığında sorumluluğu bulunanların açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

        Saha, takımlar, hakemler ve taraftarlar maç için hazır olmasına rağmen güvenlik görevlilerinin bulunmaması nedeniyle müsabakanın oynanamaması, amatör futbol organizasyonundaki koordinasyon eksikliğini gündeme getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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