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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri TFF 2. Lig: Kütahyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

        TFF 2. Lig: Kütahyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmasında Kütahyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 21 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:11 Güncelleme:
        TFF 2. Lig: Kütahyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmasında Kütahyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 21 mağlup etti.

        Stat: Dumlupınar

        Hakemler: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Refik Erim

        Kütahyaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Şemsettin Ender Kılıç, Emir Can Çelik, Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu (Burak Evren dk. 64), Halil İbrahim Sönmez (Berk Yıldız dk. 76), Çınar Tarhan (Okan Erdik dk. 84), Çağrı Fedai, Serkan Köse

        MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Muhammed Hüseyin Sevgili, Halil İbrahim Pelivan, Mesut Emre Kesik (Mert Can dk. 86), Arda Doğan (Mahmut Tekdemir dk. 64), Fatih Arhan (Emre Gültekin dk. 46), Enes Tepecik, Atakan Güner, Miraç Şimşek (Furkan Perker dk. 86)

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        Goller: Serkan Köse (dk. 45+2 ve 80) (Kütahyaspor), Mesut Kesik (dk. 74) (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu, Bora Yağız Aydın (Kütahyaspor), Fatih Arhan, Muhammed Hüseyin Sevgili (MKE Ankaragücü)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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