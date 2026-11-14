TFF 2. Lig: Kütahyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmasında Kütahyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 21 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmasında Kütahyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 21 mağlup etti.
Stat: Dumlupınar
Hakemler: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Refik Erim
Kütahyaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Şemsettin Ender Kılıç, Emir Can Çelik, Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu (Burak Evren dk. 64), Halil İbrahim Sönmez (Berk Yıldız dk. 76), Çınar Tarhan (Okan Erdik dk. 84), Çağrı Fedai, Serkan Köse
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Muhammed Hüseyin Sevgili, Halil İbrahim Pelivan, Mesut Emre Kesik (Mert Can dk. 86), Arda Doğan (Mahmut Tekdemir dk. 64), Fatih Arhan (Emre Gültekin dk. 46), Enes Tepecik, Atakan Güner, Miraç Şimşek (Furkan Perker dk. 86)
Goller: Serkan Köse (dk. 45+2 ve 80) (Kütahyaspor), Mesut Kesik (dk. 74) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu, Bora Yağız Aydın (Kütahyaspor), Fatih Arhan, Muhammed Hüseyin Sevgili (MKE Ankaragücü)
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