Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Kütahya için ulaşım uyarısı: Deprem gerçeği göz ardı edilmemeli

Jeoloji Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Yahya Daban, Kütahya'nın ulaşım sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kütahya'nın gelişen sanayisi, büyüyen yerleşim alanları, üniversitesi, sağlık yatırımları ve artan nüfusuyla önemli bir gelişim sürecinden geçtiğini belirten Daban, bu gelişimin ulaşım altyapısında da kapsamlı bir planlamayı zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Kentte yaşanan ulaşım sorunlarının yalnızca trafik yoğunluğu ve otopark yetersizliği üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmayacağını kaydeden Daban, ana ulaşım arterleri, çevre yolu bağlantıları, toplu taşıma sistemi, sanayi bölgeleri, üniversite ve sağlık tesislerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Kütahya'nın deprem tehlikesi taşıyan bir bölgede bulunduğuna dikkat çeken Daban, ulaşım planlamasında afet risklerinin de öncelikli başlıklar arasında yer alması gerektiğini belirtti. Muhtemel büyük bir depremde yolların hasar görmesi, köprü ve kavşakların kullanılamaz hale gelmesi, enkaz nedeniyle ana ulaşım arterlerinin kapanması ve trafik sıkışıklığı yaşanmasının acil müdahaleyi ciddi şekilde zorlaştırabileceğini ifade eden Daban, kentin ulaşım altyapısının afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Şehir Hastanesi'ne çevre yolundan doğrudan bağlantı önerisi

Kütahya'nın öncelikli ulaşım sorunlarının başında Şehir Hastanesi'nin çevre yolu bağlantısının geldiğini belirten Daban, hastanenin çevre yoluna doğrudan bağlanması gerektiğini dile getirdi.

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Özellikle ambulansların ve acil sağlık ekiplerinin şehir içi trafiğe girmeden hastaneye ulaşabilmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Daban, bu bağlantının hem günlük ulaşımda hem de acil durumlarda önemli kolaylık sağlayacağını ifade etti.

trafik yükünü azaltacak alternatif yollar oluşturulmalı

Kent merkezindeki trafik yoğunluğunun belirli ana caddelerde toplandığına işaret eden Yahya Daban, bu yükün azaltılması için kuzeygüney ve doğubatı yönlerinde alternatif ulaşım koridorlarının oluşturulmasını önerdi.

Kütahya'nın büyüme yönleri ve gelecekteki yerleşim ihtiyaçları dikkate alınarak yeni ulaşım akslarının planlanması gerektiğini belirten Daban, alternatif güzergâhların yalnızca trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayacağını, muhtemel afetlerde de ana yolların kullanılamaması durumunda ulaşımın devam etmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

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Deprem sonrası acil ulaşım koridorları belirlenmeli

Ulaşım planlamasında deprem riskinin ayrı bir başlık olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Daban, muhtemel bir afet sonrasında hastanelere, toplanma alanlarına, itfaiye ve arama kurtarma merkezlerine kesintisiz ulaşım sağlanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bu kapsamda alternatif yolların önceden belirlenmesi, kritik köprü, kavşak ve ulaşım yapılarının deprem performanslarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Daban, acil ulaşım koridorlarının oluşturulmasını ve bu güzergâhların düzenli olarak tatbikatlarla test edilmesini önerdi.

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Daban, deprem sonrasında ana arterlerin kapanması veya ulaşımın aksaması ihtimaline karşı şehrin farklı noktalarına erişim sağlayabilecek alternatif güzergâhların hazır bulundurulmasının acil müdahale kapasitesini güçlendireceğini kaydetti.

Kütahya'nın sanayi alanındaki gelişiminin ulaşım planlamasına da yansıtılması gerektiğini belirten YahtaDaban, organize sanayi bölgelerinin çevre yoluna güçlü bağlantılarla entegre edilmesini istedi.

Özellikle ağır tonajlı araçların şehir merkezinden geçmek zorunda kalmasının trafik yoğunluğunu artırabileceğine dikkat çeken Daban, sanayi bölgelerine yönelik ulaşım güzergâhlarının yeniden değerlendirilmesi ve ağır vasıtaların şehir merkezine giriş ihtiyacının azaltılması gerektiğini ifade etti.

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Toplu taşıma sisteminin de kentin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Yahya Daban, üniversite, Şehir Hastanesi, otogar, tren garı ve sanayi bölgeleri arasında hızlı, ekonomik ve etkin toplu taşıma hatlarının oluşturulmasını önerdi.

Kentte toplu taşımanın daha cazip hale getirilmesinin özel araç kullanımını ve buna bağlı trafik yoğunluğunu azaltabileceğini ifade eden Daban, uzun vadeli ulaşım planlaması kapsamında raylı sistem seçeneklerinin de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tarihi bölgelerde yapı yoğunluğu azaltılmalı

Kütahya şehir merkezindeki otopark sorununa da değinen Daban, merkezi bölgelerde çok katlı otoparkların, uygun aktarma merkezlerinin ve düzenli park alanlarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

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Özellikle tarihi dokunun yoğun olduğu Ulu Camii, Balıklı Camii ve Sadettin Camii çevrelerine dikkat çeken Daban, bu bölgelerde yapı yoğunluğunun azaltılmasını, yeşil alanların ve otopark imkânlarının artırılmasını önerdi.

Tarihi bölgelerin ulaşım ve şehircilik planlamasında özel olarak ele alınması gerektiğini belirten Daban, bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin hem kent merkezindeki yoğunluğu azaltacağını hem de şehir yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kütahya için uzun vadeli ulaşım master planı çağrısı

Kütahya'nın ulaşım sorunlarının günübirlik uygulamalarla çözülemeyeceğini vurgulayan Yahya Daban, bilimsel veriler ışığında hazırlanacak uzun vadeli bir Ulaşım Master Planı'nın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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Söz konusu planın belediye, Karayolları, ilgili kamu kurumları, üniversite ve meslek odalarının katkısıyla hazırlanmasının önemine değinen Daban, kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak bir yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kütahya'nın gelecekteki nüfus artışı, sanayi yatırımları, yeni yerleşim alanları ve sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarının ulaşım planlamasında dikkate alınması gerektiğini ifade eden Daban, özellikle deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Daban, ulaşım altyapısının afetlere karşı dayanıklılığının artırılması, alternatif güzergâhların oluşturulması ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin Kütahya'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.