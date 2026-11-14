Kütahya'da evlenecek gençlere evlilik öncesi eğitim

Eğitimde; evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konuları ele alınırken, katılımcılara projenin aşamaları hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitim programında, çiftlere evlilik sürecine ilişkin önemli bilgiler verildi.

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