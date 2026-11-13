Hisarcık Atatürk İlkokulunda yangın ve tahliye tatbikatı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda, Afet Eğitimi Hazırlık Günü etkinlikleri kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzenlenen yangın ve tahliye tatbikatında 140 öğrenci ve okul personeli, muhtemel afet durumlarında güvenli tahliye konusunda bilgilendirildi. Tatbikatta 140 öğrenci ve okul personeli, arama, kurtarma, tahliye ve söndürme ekiplerinin koordinasyonunda okul binasını güvenli şekilde boşalttı. Senaryo gereği yaralanan kişiler ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Okul bahçesinde oluşturulan güvenli alanda toplanan öğrencilere Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın sırasında yapılması ve kaçınılması gereken davranışlar anlatıldı. Ayrıca yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

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Gerçekleştirilen tatbikatla öğrencilerin ve okul personelinin muhtemel yangın ve afet durumlarında paniğe kapılmadan hareket etmeleri, doğru tahliye yöntemlerini öğrenmeleri ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları hedeflendi.