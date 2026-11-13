Kalp krizi ve felç geçiren 78 yaşındaki hasta iki müdahaleyle iyileşti

Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve akut inme geçiren 78 yaşındaki Hacer Kurnaz, kalp ve beyin damarlarına uygulanan stent ve mekanik trombektomi (damar içindeki kan pıhtısının ameliyatsız yöntemle fiziksel olarak çıkarılması) işlemleriyle sağlığına kavuştu.

Kurnaz, kalp krizi ve akut inme (felç) belirtileri üzerine Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde hastanın kalp damarlarında ve beynin her iki tarafındaki ana damarlarda ciddi tıkanıklıklar olduğu belirlendi. Bilinç kaybı ve iki taraflı felç gelişen Kurnaz için hekimler tarafından acil müdahale süreci başlatıldı.

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yaymacı tarafından gerçekleştirilen müdahalede, hastanın kalp damarındaki tıkanıklık stent uygulamasıyla giderildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ​​​​​​​(KSBÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çetiner tarafından gerçekleştirilen mekanik trombektomi işleminde ise beynin her iki tarafındaki tıkalı damarlar açıldı.

Kalp ve beyin damarlarına yönelik iki ayrı hayati müdahalenin ardından Kurnaz'ın kalp fonksiyonları ve nörolojik durumu tamamen düzeldi.

Doç. Dr. Çetiner, yaptığı açıklamada, kalp krizi ve inmenin aynı anda ortaya çıktığı vakalarda hızlı tanı ve müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti.

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Vakanın farklı uzmanlık alanlarının koordineli çalışmasının önemini ortaya koyduğunu ifade eden Çetiner, bu tür hastalarda zaman kaybetmeden uygun tedavinin uygulanmasının hastanın yaşamı ve iyileşme süreci açısından kritik olduğunu vurguladı.