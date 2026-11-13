Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Tavşanlı'da 24 Kasım voleybol turnuvası sona erdi

        Tavşanlı'da 24 Kasım voleybol turnuvası sona erdi

        Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı salonunda düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Tavşanlı'da 24 Kasım voleybol turnuvası sona erdi

        Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı salonunda düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

        Öğretmenlerin sporun birleştirici gücüyle bir araya geldiği, dostluk ve dayanışma rüzgarlarının estiği organizasyonda takımlar dereceye girebilmek için sahada kıyasıya ter döktü. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, izleyicilerden de büyük ilgi gördü. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuva sonunda şampiyonluk kupasını Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi göğüsledi. Turnuvanın ikincisi Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu olurken, üçüncülük kürsüsüne Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü takımı çıktı. Derecik İlkokulu ve Şehit Hasan Büber Ortaokulu ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

        REKLAM

        Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılan tüm takımları ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Organizasyonda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek resmi programda takdim edileceği bildirildi.

        Sporun, dostluğun ve mesleki dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği turnuva, katılımcıların ve taraftarların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da meslek lisesi öğrencileri sektör temsilcileriyle buluştu
        Kütahya'da meslek lisesi öğrencileri sektör temsilcileriyle buluştu
        Kütahya'da özel öğrenciler çini sanatını deneyimledi
        Kütahya'da özel öğrenciler çini sanatını deneyimledi
        Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren hasta hayata tutundu
        Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren hasta hayata tutundu
        Hisarcık'ta Başkan Demirtaş'tan özel eğitim öğrencilerine anlamlı destek
        Hisarcık'ta Başkan Demirtaş'tan özel eğitim öğrencilerine anlamlı destek
        Hisarcık'ta ucuz palamut izdihamı! 40 kasa balık 1 saatte tükendi
        Hisarcık'ta ucuz palamut izdihamı! 40 kasa balık 1 saatte tükendi
        Hisarcık'ta LGS ve YKS hazırlıkları masaya yatırıldı
        Hisarcık'ta LGS ve YKS hazırlıkları masaya yatırıldı