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        Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren hasta hayata tutundu

        Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren 78 yaşındaki kadın hasta, doktorların koordineli müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren hasta hayata tutundu

        Kütahya'da aynı anda kalp krizi ve felç geçiren 78 yaşındaki kadın hasta, doktorların koordineli müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

        Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalp krizi ve akut inme (felç) tablosuyla başvuran 78 yaşındaki hastanın yapılan incelemelerinde, hem kalp damarlarında hem de beynin her iki tarafındaki ana damarlarda ciddi tıkanıklıklar tespit edildi. Bilinç kaybı ve iki taraflı felç gelişen hasta için doktorlar zamanla yarıştı.

        Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çetiner ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yaymacı'nın koordineli çalışmasıyla hastaya iki ayrı hayati müdahale gerçekleştirildi.

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        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yaymacı tarafından kalp damarındaki tıkanıklık stent uygulamasıyla açılırken, Doç. Dr. Mustafa Çetiner tarafından beyin damarlarındaki tıkanıklıklara mekanik trombektomi yöntemiyle müdahale edildi.

        Gerçekleştirilen müdahalelerin ardından hastanın kalp fonksiyonları ve nörolojik durumu tamamen düzeldi.

        Doç. Dr. Mustafa Çetiner, kalp krizi ve inmenin eş zamanlı geliştiği durumlarda hızlı tanı ve müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek, farklı uzmanlık alanlarının koordineli çalışmasının tedavi başarısındaki rolüne dikkat çekti.

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