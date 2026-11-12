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        Kütahya DPÜ'de 1077 öğrenci işbaşı yaptı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1077 üniversite öğrencisi işbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Kütahya DPÜ'de 1077 öğrenci işbaşı yaptı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1077 üniversite öğrencisi işbaşı yaptı.

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen program kapsamında öğrenciler, üniversitenin farklı fakültelerinde görev alarak eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanma fırsatı bulacak.

        Programın başlangıcı dolayısıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

        Eğitim öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, programın sunduğu imkanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Kızıltoprak, programın öğrenciler için bir zorunluluk değil, fırsat olduğunu söyledi.

        Öğrencilerden bu fırsatı iyi değerlendirmelerini isteyen Kızıltoprak, şunları kaydetti:

        “Bu ilk çalışma gününde böyle koşarak geldiniz, bu sınıfı, bu amfiyi sıralar ve basamaklar dahil doldurduysanız, ayakta bile duracak yer kalmadıysa iş hayatında bu disiplini devam ettirin arkadaşlar.”

        DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın da program kapsamında öğrencilere sağlanan imkânlara dikkat çekti.

        Taşkın, "Her ne kadar ülkemizdeki kaynaklar şu anda kısıtlı olmasa da, her şeyden önce çok iyi imkan da sağlandı. Binin üzerinde öğrenci arkadaşımız bu imkandan yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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