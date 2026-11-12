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        Kütahya'da adli makamlar ve kolluk kuvvetleri bir araya geldi

        Kütahya'da suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve koordinasyonun üst seviyeye çıkarılması amacıyla geniş katılımlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Kütahya'da adli makamlar ve kolluk kuvvetleri bir araya geldi

        Kütahya’da suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve koordinasyonun üst seviyeye çıkarılması amacıyla geniş katılımlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç başkanlığında, Kütahya Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Emin Çıplak ve Asım Aydoğan, Kütahya merkez ve ilçelerde görev yapan Cumhuriyet savcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kolluk kuvvetleri personeli katıldı.

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        Suçla mücadelede öncelikli başlıklar ele alındı

        Toplantıda, değişen suç türleri ve gelişen suç işleme yöntemleri karşısında mücadele kapasitesinin artırılması, adli makamlar ile kolluk birimleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve kurumların eş güdüm içerisinde hareket etmesi konuları değerlendirildi. Cumhuriyet savcıları tarafından suçla mücadele kapsamında çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada özellikle yasa dışı ve sanal bahis, kara para aklama, uyuşturucu madde suçları, terör suçları, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti. Kılıç, söz konusu suçlarla mücadelenin kendileri açısından kırmızı çizgi olduğunu belirterek, bu alanlarda gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti.

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        Savcı ve kolluk arasındaki iletişime vurgu

        Suçla mücadelede kurumlar arası iş birliği, zamanında bilgi paylaşımı ve güçlü iletişimin belirleyici rol oynadığını vurgulayan Başsavcı Kılıç, Cumhuriyet savcıları ile kolluk kuvvetleri arasındaki iletişimin önemine değindi.

        Kolluk personelinin adli süreçler ile Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Kılıç, kolluk görevlilerinin adli bir olayla karşılaştıklarında Cumhuriyet savcılarıyla iletişim kurmaktan çekinmemeleri, tereddüt ettikleri konularda zamanında bilgi ve talimat almaları gerektiğini kaydetti.

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        "Ortak sorumluluk anlayışıyla hareket edilmeli"

        Suçla mücadelenin ortak sorumluluk anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini ifade eden Başsavcı Kılıç, kurumlar arasında kurulacak güçlü koordinasyonun suç örgütlerinin ortaya çıkarılması, suçların önlenmesi ve vatandaşların yeni mağduriyetler yaşamasının engellenmesine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması ve suçla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Başsavcı Savaş Kılıç, Kütahya’da huzur ve güven ortamının korunması, suçun önlenmesi ve suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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