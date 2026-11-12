Kütahya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Evli ve iki çocuk babası Turan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Turan'ın düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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