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        Kütahya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir binanın inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Kütahya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir binanın inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Eymir köyünde bir binanın inşaatında çalışan Ahmet Turan (46), yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

        Turan'ın düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları kontrolde Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Evli ve iki çocuk babası Turan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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