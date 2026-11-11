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        DPÜ kampüsünde 1035 fidan geleceğe nefes oldu

        "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) kampüsünde düzenlenen etkinlikte, bir hektarlık alanda 1035 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:17 Güncelleme:
        DPÜ kampüsünde 1035 fidan geleceğe nefes oldu

        "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) kampüsünde düzenlenen etkinlikte, bir hektarlık alanda 1035 fidan toprakla buluşturuldu.

        "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen programa Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kütahya'da 1 milyon fidan dikilecek

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün 2019 yılından bu yana kutlandığını belirterek, Kütahya'da yürütülen ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. İçinde bulunulan dikim sezonunda 360 hektar alanda yaklaşık 1 milyon fidan dikileceğini ifade eden Karartı, bugüne kadar 278 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Karartı, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kütahya merkez ve ilçelerinde 13 farklı noktada 10 bin fidan dikileceğini kaydetti.

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        DPÜ kampüsündeki etkinlikte ise bir hektarlık alanda 1035 fidanın dikildiğini belirten Karartı, orman varlığını korumanın ve artırmanın gelecek nesillere karşı milli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

        "Ağaç, nesiller arası emanet anlayışının sembolüdür"

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da kampüste gerçekleştirilen etkinliğin yalnızca ağaç dikiminden ibaret olmadığını, gelecek nesillere verilen sözün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ağacın oksijen, gölge ve canlılar için yaşam alanı sağladığına dikkat çeken Kızıltoprak, aynı zamanda sabrın, sürekliliğin ve nesiller arası emanet anlayışının sembolü olduğunu söyledi. Bugün dikilen fidanların ilerleyen yıllarda öğrenciler, üniversite çalışanları ve vatandaşlar için önemli yaşam alanlarına dönüşeceğini belirten Kızıltoprak, etkinliğin şehirüniversite bütünleşmesine de katkı sunduğunu dile getirdi.

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        "Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras temiz bir doğa"

        Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez ise Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinin artık gelenek hâline geldiğini belirterek, Türk kültüründe ağaca ve doğaya verilen öneme dikkat çekti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, temiz su ve korunmuş bir doğa bırakmanın önemini vurgulayan Kazez, çocukların doğayı ve ormanları seven bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu. Bir hektarlık alanda 1035 fidanın dikildiği etkinlik, daha yeşil bir gelecek mesajıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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