Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da kazazedelere ilk müdahaleyi yapan sağlık yöneticisine teşekkür belgesi

        Kütahya'da kazazedelere ilk müdahaleyi yapan sağlık yöneticisine teşekkür belgesi

        Kütahya il merkezinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Kütahya Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel, duyarlı ve özverili davranışıyla takdir topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Kütahya'da kazazedelere ilk müdahaleyi yapan sağlık yöneticisine teşekkür belgesi

        Kütahya il merkezinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Kütahya Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel, duyarlı ve özverili davranışıyla takdir topladı.

        Kaza sırasında olay yerinde bulunan Kütahya Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel, yaralı vatandaşların yardımına koşarak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Sağlık çalışanı olmanın gerektirdiği mesleki sorumluluk ve insani duyarlılıkla hareket eden Özel, yaralıların sağlık ekipleri gelene kadar gerekli ilk müdahaleyi almasına katkı sağladı.

        Özel'in herhangi bir tereddüt göstermeden yaralıların yardımına koşması ve mesleki sorumluluğunu olay yerinde de yerine getirmesi takdirle karşılandı.

        REKLAM

        Ceylan Özel'in sergilediği örnek davranış karşılıksız kalmadı. Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, kazazedelere yönelik özverili müdahalesi ve duyarlı yaklaşımı dolayısıyla Özel'e teşekkür etti.

        Durmuş, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını, ihtiyaç duyulan her yerde insan hayatına dokunmanın sağlık çalışanlarının önemli sorumluluklarından biri olduğunu ortaya koyan davranışından dolayı Ceylan Özel'e teşekkür belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Kütahya OSB'de fidanlar toprakla buluştu
        Kütahya OSB'de fidanlar toprakla buluştu
        Domaniç'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Domaniç'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Hisarcık'ta eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi
        Hisarcık'ta eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi
        15 yaşındaki çocuk, sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle yaralandı
        15 yaşındaki çocuk, sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle yaralandı
        'Eğlence mekanında darp' ihbarına giden ekiplere mukavemette bulunan 4 şüph...
        'Eğlence mekanında darp' ihbarına giden ekiplere mukavemette bulunan 4 şüph...