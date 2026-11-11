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        15 yaşındaki çocuk, sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle yaralandı

        KÜTAHYA'da tartıştığı kişiler tarafından 8 bıçak darbesiyle yaralanan A.A. (15), hastanede tedaviye alındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:00 Güncelleme:
        15 yaşındaki çocuk, sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle yaralandı

        KÜTAHYA’da tartıştığı kişiler tarafından 8 bıçak darbesiyle yaralanan A.A. (15), hastanede tedaviye alındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi’nde meydana geldi. A.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve bacaklarından 8 bıçak darbesi alan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.’yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, olaya karışan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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        Yaralı A.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı, hastanedeki tedavisi sürdüğü belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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