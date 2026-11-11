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        Müdür Erdoğan Şahin'den Kütahya OSB'ye veda ziyareti

        Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü görevinden, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü İl Müdürlüğüne atanan Erdoğan Şahin, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimine veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Müdür Erdoğan Şahin'den Kütahya OSB'ye veda ziyareti

        Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü görevinden, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü İl Müdürlüğüne atanan Erdoğan Şahin, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimine veda ziyaretinde bulundu.

        Kütahya OSB Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Şahin’i, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve OSB Müdürü Tunahan Ergin karşıladı.

        Ziyarette, Kütahya OSB ile Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü arasında istihdamın desteklenmesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Kurumlar arasındaki iş birliğinin Kütahya sanayisi ve istihdamına sağladığı katkılar vurgulandı.

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        Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, görev süresi boyunca Kütahya’nın istihdamına ve kurumlar arası iş birliğine sunduğu katkılardan dolayı Erdoğan Şahin’e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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