Altıntaş'ta patates tarlalarında METİP denetimi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında ilçedeki patates tarlalarında denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları incelenirken, patates hasadına yönelik süreçler de kontrol edildi. Denetimlerle tarımsal üretim sürecinin mevzuata uygun yürütülmesi ve işçilerin çalışma şartlarının takip edilmesi amaçlandı.

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