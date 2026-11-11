Şaphane'de kanatlı hayvanlardan hastalık taraması için numune alındı
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, 2026 yılı Survey Çalışmaları kapsamında kanatlı hayvanlardan hastalık taramasına yönelik numune alımı gerçekleştirildi.
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, 2026 yılı Survey Çalışmaları kapsamında kanatlı hayvanlardan hastalık taramasına yönelik numune alımı gerçekleştirildi.
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması ve muhtemel hastalıkların takibi amaçlanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hayvan sağlığının korunması ve hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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