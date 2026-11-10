Kütahya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşların erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında araçta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde TunçbilekBalıkesir karayolu ayrımında Mehmet K.’ya ait 43 AHN 551 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili durdurarak araçtan indi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

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Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.