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        Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, kağıda emdirilmiş halde 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, kağıda emdirilmiş halde 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uşak'tan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, ilçeye gelen bir otomobili takibe alıp durdurdu. Otomobildeki H.D., M.D. ve S.K.'nın üzerinde yapılan aramada A4 kağıdı üzerine emdirilmiş 4 bin 800 kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.D. ve M.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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