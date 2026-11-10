Kütahya Şehir Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitimi

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, anne sütünün teşvik edilmesi ve emzirmenin desteklenmesi amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik "Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" veriliyor.

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastane Programı kapsamında düzenlenen eğitimlerde, gebe, anne ve bebeklerle temas halinde olan sağlık çalışanlarına alanında uzman eğitimciler tarafından bilgi aktarılıyor.

başarılı emzirme için 10 adım

Eğitim programında, emzirmenin korunması ve desteklenmesi, başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin uygulanması ve devamlılığının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca bebeklerde beslenme bozukluklarının önlenmesine yönelik konular ele alınıyor.

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eğitim sonunda katılım belgeleri veriliyor

Kütahya Şehir Hastanesi'nde eğitim alan personele, program sonunda yapılan sınavın ardından katılım belgeleri takdim ediliyor.

Hastanede yürütülen eğitimlerle sağlık çalışanlarının emzirme danışmanlığı konusunda bilgi ve donanımlarının artırılması, anne sütüyle beslenmenin teşvik edilmesi ve bebeklerin sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.