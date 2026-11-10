Evin çatısı alevlere teslim oldu

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Güney beldesinde Murat Ü'ye ait evde meydana gelen yangının bacadan çıktığı belirlendi. Kısa sürede büyüyerek çatının tutuşmasına neden olan yangına ihbar üzerine olay yerine Güney Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına ilk müdahaleyi Güney Belediyesi ekipleri yaparken, Simav, Akdağ, Naşa ve Çitgöl belediyelerinin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Güney Belediye Başkanı Ali Okumuş, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına destek veren tüm belediyelerin itfaiye ekiplerine teşekkür etti.