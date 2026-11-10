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        Kütahyalı kaşiften hem tasarruf hem çevre dostu ısıtma sistemi

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde marangoz ustası Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıl üzerinde çalıştığı güneş enerjili ısıtma sistemine patent ve faydalı model belgesi aldı. Mevcut kalorifer kazanlarına entegre edilebilen sistemle yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Kütahyalı kaşiften hem tasarruf hem çevre dostu ısıtma sistemi

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde marangoz ustası Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıl üzerinde çalıştığı güneş enerjili ısıtma sistemine patent ve faydalı model belgesi aldı. Mevcut kalorifer kazanlarına entegre edilebilen sistemle yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

        Domaniç'te marangozluk ve çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, güneş enerjisinden yararlanarak binaların ısıtılmasını sağlayan sistem geliştirdi. Yılmaz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Güneş Enerjili ve Tasarruflu Bina Isıtma Sistemi" başlıklı buluşu için patent, "Güneş Enerjisiyle Tuğlalı Isı Hapsetme Sistemi" başlıklı buluşu için ise faydalı model belgesi almaya hak kazandı.

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        Yaklaşık 10 yıldır projesi üzerinde çalıştığını belirten Yılmaz, geliştirdiği sistemin mevcut kalorifer kazanlarına kolaylıkla entegre edilebildiğini söyledi.

        Yılmaz, "10 yıldır üzerinde çalıştığım bir projem vardı. Güneş enerjisini mevcut kazana entegre ederek tasarruf sağlayan bir kalorifer sistemi geliştirdim. Bunu başardık ve belgelerimizi aldık. Sistemimiz mevcut kazanlara dışarıdan kolayca entegre edilebiliyor. Güneş varken kazanı otomatik olarak kapatıyor ve ısıtmaya devam ediyor. Güneş yetersiz kaldığında ise mevcut kazanı yeniden devreye alıyor" dedi.

        Geliştirdiği sistemin ilk kurulumunu 2017 yılında gerçekleştirdiğini anlatan Yılmaz, o dönemde elde ettikleri sonuçların başarılı olduğunu ifade etti.

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        Yılmaz, "Güneş enerjisiyle geliştirdiğimiz sistemi 2017 yılında bu kazana entegre ederek çalıştırdım. O dönemde kullandık ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Binamız ahşap olmasına rağmen geliştirdiğimiz sistemle rahatlıkla ısınabildik" diye konuştu.

        Hem tasarruf hem çevre dostu ısıtma

        Geliştirdiği sistemle yalnızca ekonomik tasarruf sağlamayı değil, çevreye verilen zararı da azaltmayı amaçlayan Yılmaz, güneş enerjisinin daha yaygın kullanılmasının karbon salımının ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sunabileceğini belirtti.

        İklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkati çeken Yılmaz, geliştirdiği sistemin daha geniş kitlelere ulaşmasını istediğini kaydetti.

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        Patent ve faydalı model belgelerini almasının ardından üretim aşamasına geçmeyi düşündüğünü belirten Yılmaz, çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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