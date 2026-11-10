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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri DPÜ, COP31'de "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" ile yer alıyor

        DPÜ, COP31'de "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" ile yer alıyor

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında hayata geçirdiği "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" projesiyle çevre bilincine sanat ve tasarım yoluyla dikkat çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        DPÜ, COP31'de "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" ile yer alıyor

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında hayata geçirdiği "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" projesiyle çevre bilincine sanat ve tasarım yoluyla dikkat çekiyor.

        Sıfır Atık Hareketi'nden ilham alınarak hazırlanan projede, ulusal ve uluslararası 100 tasarımcının özgün çalışmaları bir araya getiriliyor. Sergiyle doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        DPÜ tarafından yürütülen projede sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak çevre duyarlılığının artırılması amaçlanıyor. Her tasarımın çevreye yönelik bir mesaj taşıdığı sergiyle, toplumsal farkındalığa katkı sunulması hedefleniyor.

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