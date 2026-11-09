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        Kütahya'da Münevver Altın, "Yapamazsın" diyenlere inat hayatını yeniden yazdı

        Kütahya'da yaşayan Münevver Altın, hayat mücadelesini ve yeniden ayağa kalkma hikâyesini "Bir Oluş HikâyesiKırıldığın Yerden de Yeniden Filizlenebilirsin" adlı kitabında anlattı. Eğitim hayalini yıllar sonra gerçekleştiren Altın, özellikle kadınlara umut olmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Kütahya'da Münevver Altın, "Yapamazsın" diyenlere inat hayatını yeniden yazdı

        Kütahya'da yaşayan Münevver Altın, hayat mücadelesini ve yeniden ayağa kalkma hikâyesini "Bir Oluş HikâyesiKırıldığın Yerden de Yeniden Filizlenebilirsin" adlı kitabında anlattı. Eğitim hayalini yıllar sonra gerçekleştiren Altın, özellikle kadınlara umut olmak istediğini söyledi.

        Hayatının farklı dönemlerinde zorluklarla karşılaştığını ve kendisine "Yapamazsın" denilmesine rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini belirten Münevver Altın, eğitimini tamamlamak için yıllar sonra yeniden harekete geçtiğini ifade etti. Açık öğretim yoluyla eğitimine devam ederek üniversiteyi bitirdiğini anlatan Altın, hayallerin gerçekleştirilmesi için hiçbir zaman geç olmadığını dile getirdi. Asıl mesleğinin sağlık alanında olduğunu belirten Altın, meslek hayatı boyunca insanlara dokunmayı ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı önemsediğini kaydetti. Engelli bireyler ile MS ve epilepsi hastalarına yönelik sosyal çalışmalarda yer aldığını aktaran Münevver Altın, Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği'nin kuruluşuna da katkı sağladığını söyledi.

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        "Yaşadıklarımı kadınlara umut olması için yazdım"

        Yıllardır günlüklerinde biriktirdiği hatıralarını ve hayat tecrübelerini kitaplaştırmaya karar verdiğini belirten Altın, eserinde yaşadığı mücadeleleri, kırgınlıkları, umutlarını ve yeniden ayağa kalkışını anlattığını ifade etti.

        Kitabının yalnızca kendi hayat hikâyesinden ibaret olmadığını vurgulayan Münevver Altın, özellikle hayallerini erteleyen kadınlara seslenmek istediğini belirterek, insanların yaşları ve içinde bulundukları şartlar ne olursa olsun kendileri için yeni bir başlangıç yapabileceklerini söyledi.

        Kadınların başkalarının kendileri hakkındaki düşünceleri nedeniyle hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini dile getiren Altın, "Yapamazsın" sözlerinin bir engel değil, mücadele etmek için motivasyon kaynağı olabileceğini ifade etti.

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        "Bir Oluş Hikâyesi" ile yaşadıklarından yola çıkarak başka kadınlara cesaret vermeyi amaçladığını belirten Münevver Altın, insanın en çok kırıldığı yerden yeniden filizlenebileceği mesajını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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