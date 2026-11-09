Tavşanlı'da yükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Eğitim kapsamında şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri, şiddetin önlenmesine yönelik yöntemler, şiddet irtibat noktaları ve mücadelede toplumsal farkındalığın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Emine Biral tarafından, Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddetin farklı türleri ele alındı.

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