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        Tavşanlı'da yükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Tavşanlı'da yükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

        Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Emine Biral tarafından, Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddetin farklı türleri ele alındı.

        Eğitim kapsamında şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri, şiddetin önlenmesine yönelik yöntemler, şiddet irtibat noktaları ve mücadelede toplumsal farkındalığın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

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