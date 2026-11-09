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        Kütahya'da 70 öğrenci Bed-i Besmele heyecanı yaşadı

        Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Dr. Osman Konur Kur'an Kursu tarafından düzenlenen Bedi Besmele programında 70 öğrenci Kur'anı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı. Nuri Olçar Camii'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler için dualar edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Kütahya'da 70 öğrenci Bed-i Besmele heyecanı yaşadı

        Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Dr. Osman Konur Kur’an Kursu tarafından düzenlenen Bedi Besmele programında 70 öğrenci Kur’anı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı. Nuri Olçar Camii’nde gerçekleştirilen programda öğrenciler için dualar edildi.

        Kütahya’da Kur’anı Kerim eğitimine başlayan öğrenciler için düzenlenen Bedi Besmele programlarının beşincisi gerçekleştirildi. Kütahya İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an kursları tarafından düzenlenen program, Dr. Osman Konur Kur’an Kursu tarafından Nuri Olçar Camii’nde yapıldı. Programa 70 öğrenci katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen programda, öğrencilerin Kur’anı Kerim eğitimine başlamalarının manevi önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin hayatlarında güzel bir iz bırakması temenni edilen programda, çocukların dini ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapıldı.

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        Programa katılan Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Bedi Besmele programlarının çocukların Kur’anı Kerim ile buluşmaları ve dinimanevi değerleri benimsemeleri açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kur’anı Kerim eğitimine küçük yaşlarda başlamanın önemine değinen İzmirli, çocukların sevgi, şefkat ve ilgiyle yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim sürecinde ailelerin ve Kur’an kursu öğreticilerinin büyük sorumluluk üstlendiğini kaydeden İzmirli, öğrencilerin Kur’anı Kerim’i öğrenme yolculuklarında başarılı, ahlaklı ve güzel davranışlarıyla örnek bireyler olarak yetişmelerini temenni etti. İl Müftüsü Hasan İzmirli, programın hazırlanmasında emeği geçen Kur’an kursu öğreticilerine, katılım sağlayan öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin çocukların manevi gelişimine katkı sunması bakımından büyük önem taşıdığını ifade eden İzmirli, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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        Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

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