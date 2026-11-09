Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, COP31'de KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü anlatacak

        KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, COP31'de KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü anlatacak

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine ilişkin oturuma eş başkanlık yapacak. Argat, aynı gün kadın liderlerin yeşil gelecekteki rolünün ele alınacağı panelde de konuşmacı olarak yer alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, COP31'de KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü anlatacak

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine ilişkin oturuma eş başkanlık yapacak. Argat, aynı gün kadın liderlerin yeşil gelecekteki rolünün ele alınacağı panelde de konuşmacı olarak yer alacak.

        Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında 920 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi, hükümetlerin yanı sıra uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek. Zirve kapsamında iklim eylemi, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün iş dünyasına etkileri değerlendirilecek.

        REKLAM

        KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, TOBB öncülüğünde hayata geçirilen COP31 Business Forum bünyesinde eş başkanlığını yürüttüğü Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ'ler Çalışma Grubu kapsamında 13 Kasım Cuma günü düzenlenecek oturuma KUTSO Başkanı sıfatıyla eş başkanlık edecek.

        KOBİ'lerin yeşil dönüşümü masaya yatırılacak

        Saat 11.0012.00 arasında gerçekleştirilecek oturumda, gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecinde karşılaştıkları sorunlar, finansmana erişim imkanları ve ihtiyaç duydukları destek mekanizmaları ele alınacak. KOBİ'lerin erişilebilir, düşük maliyetli ve uygulanabilir finansman modellerine ihtiyaç duyduğunu belirten Esin Güral Argat, COP31'in Türk iş dünyasının iklim gündeminde çözümün parçası olduğunu göstermesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. KOBİ'lerin COP sürecinde ayrı bir grup olarak tanınması ve kalıcı temsil için özel bir yapı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Argat, gelişmekte olan ekonomilere iklim finansmanının daha hızlı ulaştırılması, KOBİ'lere danışmanlık ve uygulama desteği sağlanması ile sınırda karbon düzenlemelerine uyum için finansal ve teknik destek mekanizmalarının kurulmasının önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        "Odalar dönüşümün kilidi"

        Ticaret ve sanayi odalarının KOBİ'lerin yeşil dönüşümünde önemli bir görev üstlenebileceğini belirten Argat, odaların eğitim, danışmanlık ve dönüşüm süreçlerini yönlendiren merkezler hâline gelebileceğini kaydetti.

        Büyük sanayi kuruluşlarının tedarikçi programlarının da dönüşüm sürecini tedarik zinciri boyunca yaygınlaştırabileceğini ifade eden Argat, Türkiye'de bu alanda elde edilen deneyimin uluslararası platformlara taşınmasını önemsediklerini belirtti.

        Kadın liderlerin yeşil geleceğe katkısı konuşulacak

        Esin Güral Argat, COP31 programı kapsamında 13 Kasım'da Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) tarafından düzenlenecek "Yeşil Geleceğin İş Dünyası: Kadın Liderlerin Gözünden" başlıklı panele de katılacak.

        REKLAM

        TİKAD yönetim kurulu üyesi ve W20 Türkiye Delegasyon Başkanı olarak görev yapan Argat'ın panelist olarak yer alacağı etkinlik, saat 14.40'ta COP31 Mavi Bölge'deki Zero Waste Museum Forum Stage'de gerçekleştirilecek. Panelin moderatörlüğünü Aslıgül Atasagun üstlenecek.

        Kadın liderlerin bir araya geleceği panelde, kadınların iş dünyasındaki temsili, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerindeki rolleri ile geleceğin iş dünyasının şekillenmesine sağlayabilecekleri katkılar değerlendirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Tavşanlı'da yükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
        Tavşanlı'da yükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
        Kütahya'da 70 öğrenci Bed-i Besmele heyecanı yaşadı
        Kütahya'da 70 öğrenci Bed-i Besmele heyecanı yaşadı
        DPÜ öğrencileri Türk-Çin Seramik Yarışması'nda 11 ödül kazandı
        DPÜ öğrencileri Türk-Çin Seramik Yarışması'nda 11 ödül kazandı
        Kütahya'da 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri orta...
        Kütahya'da 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri orta...
        Kütahya'da cephe yenileme çalışmaları sürüyor
        Kütahya'da cephe yenileme çalışmaları sürüyor
        Kütahya'da minibüsle, otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı (2)
        Kütahya'da minibüsle, otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı (2)