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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da 37 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kütahya'da 37 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Kütahya'da 37 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Emet ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

        Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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