Kütahya'da 37 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Emet ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

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