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        Kütahya'da sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu görüşüldü

        Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Kütahya'da sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu görüşüldü

        Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Birlik üyesi kurumların temsilcileri, belediye başkanları, ilgili kurum amirleri ve birlik meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Toplantıda, birliğin 2027 yılı bütçesi ile 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin gelirgider tahminleri, üye kurumların katılım payları ve 2027 yılı ücret tarifeleri değerlendirildi. Ayrıca yürütülen faaliyetler, kadro ihtiyaçları ve kurumlar arası protokoller gündeme alındı.

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        Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının da büyük önem taşıdığını belirtti.

        Işın, çalışmaların ilgili tüm kurumların iş birliği içerisinde, mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

        Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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