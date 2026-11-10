Hisarcık'ın enerji altyapısı için OEDAŞ'ta önemli görüşme

Başkan Demirtaş, nazik ev sahipliği, yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçenin gelişimi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve yeni yatırım alanlarının enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Gerçekleştirilen ziyarette; EmetSimav çevre yolu aydınlatma projesi, Bağlar Yanı bölgesinde yeni enerji iletim hatlarının oluşturulması, SimavGediz çevre yolu aydınlatma çalışmaları ve kırsal alanlardaki işletmelerin ihtiyaç duyduğu yeni elektrik hatlarının bir an önce hayata geçirilmesi konuları değerlendirildi.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Altınok, OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu’yu ziyaret etti. Görüşmede, ilçenin enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli konular ele alındı.

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