Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Hisarcık'ın 25 köyüne yeni çöp toplama aracı

        Hisarcık'ın 25 köyüne yeni çöp toplama aracı

        Hisarcık İlçe Özel İdaresi envanterine hibe yoluyla kazandırılan yeni çöp toplama aracı hizmete girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Hisarcık'ın 25 köyüne yeni çöp toplama aracı

        Hisarcık İlçe Özel İdaresi envanterine hibe yoluyla kazandırılan yeni çöp toplama aracı hizmete girdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresinin desteğiyle Hisarcık İlçe Özel İdaresine yeni bir çöp toplama aracı hibe edildi. Envantere kazandırılan araç, ilçeye bağlı 25 köyde evsel ve katı atıkların düzenli şekilde toplanması amacıyla hizmet vermeye başladı. AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, köylere hizmet etmenin kendileri için bir gönül meselesi olduğunu belirterek yeni aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Akbulut, yaptığı açıklamada, "Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir köyler için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özel İdare bünyesinde hizmet verecek olan çöp toplama aracımızın tüm köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Valimiz Musa Işın'a, AK Parti İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler’e, milletvekillerimiz Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı'ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mücahit Eracar’a, İl Genel Meclisi Başkanımız Muammer Özcura'ya, Kaymakamımız Erkan Atam'a ve İl Genel Meclisi Üyemiz Ahmet Çümen'e teşekkür ediyorum. Bizim sevdamız hizmet, önceliğimiz hemşerilerimiz" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        Evin çatısı alevlere teslim oldu
        Evin çatısı alevlere teslim oldu
        Hisarcık'ın enerji altyapısı için OEDAŞ'ta önemli görüşme
        Hisarcık'ın enerji altyapısı için OEDAŞ'ta önemli görüşme
        Kütahya'da sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu görüşüldü
        Kütahya'da sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu görüşüldü
        Kütahya'da okulların enerji verimliliği ve deprem güvenliği için çalışma
        Kütahya'da okulların enerji verimliliği ve deprem güvenliği için çalışma
        Kütahyalı kaşiften hem tasarruf hem çevre dostu ısıtma sistemi
        Kütahyalı kaşiften hem tasarruf hem çevre dostu ısıtma sistemi
        DPÜ, COP31'de "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" ile yer alıyor
        DPÜ, COP31'de "100 Tasarımcı ile Sıfır Atık Sergisi" ile yer alıyor