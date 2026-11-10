Hisarcık'ın 25 köyüne yeni çöp toplama aracı

Hisarcık İlçe Özel İdaresi envanterine hibe yoluyla kazandırılan yeni çöp toplama aracı hizmete girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresinin desteğiyle Hisarcık İlçe Özel İdaresine yeni bir çöp toplama aracı hibe edildi. Envantere kazandırılan araç, ilçeye bağlı 25 köyde evsel ve katı atıkların düzenli şekilde toplanması amacıyla hizmet vermeye başladı. AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, köylere hizmet etmenin kendileri için bir gönül meselesi olduğunu belirterek yeni aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Akbulut, yaptığı açıklamada, "Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir köyler için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özel İdare bünyesinde hizmet verecek olan çöp toplama aracımızın tüm köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Valimiz Musa Işın'a, AK Parti İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler’e, milletvekillerimiz Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı'ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mücahit Eracar’a, İl Genel Meclisi Başkanımız Muammer Özcura'ya, Kaymakamımız Erkan Atam'a ve İl Genel Meclisi Üyemiz Ahmet Çümen'e teşekkür ediyorum. Bizim sevdamız hizmet, önceliğimiz hemşerilerimiz" ifadelerine yer verdi.