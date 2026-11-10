Kütahya ambulans servisi personeline afet ve yangın eğitimi verildi

Program sonunda emeği geçen uzman eğitmenlere, katılım ve katkılarından dolayı İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline teşekkür edildi.

Yangın Farkındalık Eğitimi'nde ise yangın çeşitleri, yangınların çıkış nedenleri, yangınları önleme ve yangından korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afet Farkındalık Eğitimi kapsamında; afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gereken planlamalar üç temel başlık altında detaylı şekilde anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.