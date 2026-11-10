Kütahya'da ambulans personeline afet ve yangın eğitimi verildi

Katılımcılara ayrıca yangınların oluşum nedenleri, yangın türleri ve yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerde afetlere karşı hazırlıklı olunması ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

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