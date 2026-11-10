Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da ambulans personeline afet ve yangın eğitimi verildi

        Kütahya'da ambulans personeline afet ve yangın eğitimi verildi

        Kütahya'da İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline afet ve yangın farkındalığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kütahya'da ambulans personeline afet ve yangın eğitimi verildi

        Kütahya'da İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline afet ve yangın farkındalığı eğitimi verildi.

        Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerde afetlere karşı hazırlıklı olunması ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

        Programda, afet öncesinde alınabilecek önlemler, afet sırasında uygulanması gereken davranışlar ve afet sonrasındaki planlama süreçleri anlatıldı.

        Katılımcılara ayrıca yangınların oluşum nedenleri, yangın türleri ve yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcıların yer aldığı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitimi
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitimi
        Hisarcık'ın 25 köyüne yeni çöp toplama aracı
        Hisarcık'ın 25 köyüne yeni çöp toplama aracı
        Evin çatısı alevlere teslim oldu
        Evin çatısı alevlere teslim oldu
        Hisarcık'ın enerji altyapısı için OEDAŞ'ta önemli görüşme
        Hisarcık'ın enerji altyapısı için OEDAŞ'ta önemli görüşme
        Kütahya'da sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu görüşüldü
        Kütahya'da sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu görüşüldü
        Kütahya'da okulların enerji verimliliği ve deprem güvenliği için çalışma
        Kütahya'da okulların enerji verimliliği ve deprem güvenliği için çalışma