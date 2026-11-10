Hisarcık'ta 10 Kasım yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Hisarcık’ta ilk, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Atatürk" temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda ödül töreni gerçekleştirildi. Törende başarılı öğrencilere ödülleri Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.