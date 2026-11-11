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        Tavşanlı'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Karacakaş göleti yanındaki arazide fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Tavşanlı'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Karacakaş göleti yanındaki arazide fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan vekili Aziz Solmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Tavşanlı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Törende konuşan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Milli Ağaçlandırma Günü'nün önemine dikkat çekerek, orman yangınlarıyla mücadelenin ve ağaçlandırma çalışmalarının milli bir vazife olduğunu vurguladı. Kaymakam Özdemir, şunları kaydetti:

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        "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini yâd ettik. Onun bize emanet bıraktığı bu topraklarda, vatanımızı daha yaşanabilir kılmak için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Hem kaçak ağaç kesimiyle mücadele eden hem de yaz ayları boyunca orman yangınlarıyla büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2530 yılda ancak eski haline gelebilecek orman varlıklarımızı maalesef birkaç saatte kaybedebiliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü tahminimizden çok daha kıymetlidir. 2019'dan beri bu günü kutluyoruz. Bu yılki temamız 'Dünyaya Barış'. COP31 vesilesiyle bu işi bu temayla yapıyoruz. Çocuklarımızı doğayla iç içe büyütmeli, sosyal medya bağımlılığı gibi olumsuzluklardan onları doğa sevgisiyle korumalıyız."

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        Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu ise yaptığı konuşmada, 7 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile her yıl 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Aksu, "Bu yıl, ülkemizin 920 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da icra edilecek olan COP31'e ev sahipliği yapması ve ormanların karbon tutumundaki büyük önemi nedeniyle 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' mottosuyla 81 ilde karbon tutucu ormanlar tesis edilmektedir" dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrencilere fidan dikiminin incelikleri uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlik, katılımcıların ve öğrencilerin çam fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu vermesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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