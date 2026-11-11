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        Tavşanlı'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği semineri

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul servis şoförleri ve servis rehber görevlilerine yönelik "Okul Servislerinde Öğrenci Güvenliği" ve "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Tavşanlı'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği semineri

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde okul servis şoförleri ve servis rehber görevlilerine yönelik "Okul Servislerinde Öğrenci Güvenliği" ve "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

        Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde; öğrencilerin güvenli ulaşımı, çocuklarla doğru ve etkili iletişim kurulması, güvenli servis ortamının oluşturulması ve görevli personelin sorumlulukları ele alındı.

        Çocukların güvenliğini önceleyen bir anlayışla düzenlenen eğitimde, okul servislerinde güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve öğrenci taşımacılığında farkındalığın artırılması hedeflendi.

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