Gediz'de polisten uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece H.D. ve M.D. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, ilçede uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.D., M.D. ve S.K. isimli şahısların Uşak’tan ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahısların içinde bulunduğu aracı takibe alan polis ekipleri, Uşak dönüşü gerçekleştirdikleri adli arama sonucunda şüphelileri yakaladı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda, 3 parça halinde 4 bin 800 içimlik A4 kâğıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

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