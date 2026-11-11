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        Gediz'de polisten uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucuya yönelik yürüttüğü başarılı operasyonda, binlerce içimlik sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Gediz'de polisten uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

        Kütahya’nın Gediz ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucuya yönelik yürüttüğü başarılı operasyonda, binlerce içimlik sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.D., M.D. ve S.K. isimli şahısların Uşak’tan ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahısların içinde bulunduğu aracı takibe alan polis ekipleri, Uşak dönüşü gerçekleştirdikleri adli arama sonucunda şüphelileri yakaladı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda, 3 parça halinde 4 bin 800 içimlik A4 kâğıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece H.D. ve M.D. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, ilçede uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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