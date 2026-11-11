Başkan Akel Avrupa'dan derece ile dönen karatecileri makamında ağırladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 16. WSF Avrupa Shotokan Karate Turnuvası'nda ülkemizi ve şehrimizi gururlandırarak önemli dereceler elde eden milli sporcular Ali Osman Sunar ve Kamil Fettah Yıldız, Kütahya'nın Gediz Beladiyesi'nde ağırlandı.

Gefiz Belediye Başkanı Necdet Akel, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atan başarılı sporcuları makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sofya'da büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda Gedizli sporcular Ali Osman Sunar, Ferdi kata kategorisinde Avrupa birincisi, takım kata kategorisinde ise Avrupa ikincisi oldu. Kamil Fettah Yıldız ise Ferdi kata kategorisinde Avrupa üçüncüsü, takım kata kategorisinde ise Avrupa ikincisi oldu.

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Sporcuların elde ettiği başarının şehir ve ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Necdet Akel, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen 16. WSF Avrupa Shotokan Karate Turnuvası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek önemli dereceler elde eden hemşerilerimiz Ali Osman Sunar ve Kamil Fettah Yıldız'ı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Azimleri, disiplinleri ve elde ettikleri bu değerli başarılarla bizleri gururlandıran sporcularımızı yürekten tebrik ediyor; başarılarında emeği bulunan antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum. Hemşerilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyor, ülkemize ve şehrimize yaşattıkları gurur için kendilerine teşekkür ediyorum."