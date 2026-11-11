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        Hisarcık'ta eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Hisarcık'ta eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi

        Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi.

        "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Hamamköy Çankırı mevkiindeki eski maden sahasında düzenlendi. Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Hisarcık Orman İşletme Şefi Bilal Acar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlik kapsamında 200 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi öncesinde Orman İşletme Şefi Bilal Acar, öğrencilere fidan dikiminin önemi ve doğru dikim yöntemleri hakkında bilgi verdi.

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        Program sonunda katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edilirken, öğrencilere şapka dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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