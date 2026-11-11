Hisarcık'ta eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Hamamköy Çankırı mevkiindeki eski maden sahasında düzenlendi. Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Hisarcık Orman İşletme Şefi Bilal Acar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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