Kütahya OSB'de fidanlar toprakla buluştu

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından geleneksel hale getirilen fidan dikim etkinliği, bu yıl da yatırımcılar, çalışanlar ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya OSB Rıza Güral Caddesi üzerinde düzenlenen etkinliğe, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Alper Olgun, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tava ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı.

Etkinlikte konuşan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, çevre bilincinin güçlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekti. Eskioğlu, Kütahya OSB'nin sanayileşme ve üretim hedeflerini çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle birlikte yürüttüğünü ifade etti.

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Konuşmanın ardından katılımcılar, belirlenen alanlarda fidanları toprakla buluşturdu. Yatırımcılar, çalışanlar ve gönüllülerin bir araya geldiği etkinlikte, OSB'nin yeşil alan varlığının artırılmasına katkı sağlandı.

"Değer veriyoruz, değer katıyoruz" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kütahya OSB'nin, sanayi üretiminin yanı sıra çevreye duyarlı uygulamalara ve yeşil alanların geliştirilmesine de öncelik verdiği belirtildi.

Etkinlik, fidan dikiminin tamamlanmasının ardından sona erdi. Kütahya OSB'nin daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir sanayi bölgesi oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.