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        Otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

        KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi’nde İ.K., kullandığı 07 AYG 69 plakalı otomobilin, motor kısmından duman çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını kapladı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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