Kütahyalı atlet İzzet Talha Demirhan Türkiye ikincisi oldu

Kütahyalı sporcu İzzet Talha Demirhan, Ankara’da düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu kapsamında gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Türkiye ikincisi olurken, Kütahya İl Karması takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

10 Kasım 2026 tarihinde Ankara Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen yarışlara 84 sporcu ve 19 takım katıldı. 5 kilometrelik parkurda Kütahya İl Karması adına mücadele eden İzzet Talha Demirhan, 16 dakika 04 saniyelik derecesiyle Genç Erkekler A kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

birincilik bir saniyeyle belirlendi

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta birincilik yalnızca bir saniyelik farkla belirlenirken, Demirhan’ın ortaya koyduğu performans Kütahya’ya gurur yaşattı.

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KUTSO MTAL takım halinde türkiye üçüncüsü

Yarışlarda Kütahya İl Karması takım halinde de önemli bir başarıya imza attı. İzzet Talha Demirhan, Enes Türkmen, Mert Katı ve Yiğit Mustafa Katı’dan oluşan takım, genel sıralamada Türkiye üçüncüsü oldu.

Atatürk’ü anmak amacıyla düzenlenen organizasyonda elde edilen dereceler Kütahya atletizmi adına sevinçle karşılanırken, başarılı sporcuları yetiştiren antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri de tebrik edildi.