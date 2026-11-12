Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik" projesi için hazırlıklar sürüyor

        Kütahya'da "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik" projesi için hazırlıklar sürüyor

        Kütahya'da engelli bireylerin afet ve acil durumlarda güvenliğinin sağlanması, afet müdahale süreçlerinin erişilebilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik" projesi kapsamında çalıştay düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kütahya'da "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik" projesi için hazırlıklar sürüyor

        Kütahya’da engelli bireylerin afet ve acil durumlarda güvenliğinin sağlanması, afet müdahale süreçlerinin erişilebilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik" projesi kapsamında çalıştay düzenlenecek.

        Projenin ArGe ve Eğitim Danışmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Güçlü, Proje Organizatörü ve Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ile İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Bünyamin Çakır, Kütahya Valisi Musa Işın’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında gerçekleştirilecek çalıştayda, afet ve acil durumlarda engelli bireylere yönelik erişilebilir müdahale yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alınacak.

        REKLAM

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de Prof. Dr. Sultan Güçlü ve Nimet Sarıkaya’yı belediyede ağırlayarak proje üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kahveci, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında afetlere hazırlık konusunda farkındalığın artırılmasının ve engelli bireylerin güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Proje kapsamında düzenlenecek programın, 19 Kasım 2026 tarihinde AFAD İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirileceği bildirildi. Çalıştayda afet anında engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"
        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Çini ustası Hamza Üstünkaya, vefatının birinci yılında anıldı
        Çini ustası Hamza Üstünkaya, vefatının birinci yılında anıldı
        Kütahya'da Mehmetçik Hatıra Ormanı'na 500 fidan daha dikildi
        Kütahya'da Mehmetçik Hatıra Ormanı'na 500 fidan daha dikildi
        DPÜ kampüsünde 1035 fidan geleceğe nefes oldu
        DPÜ kampüsünde 1035 fidan geleceğe nefes oldu
        Kütahyalı atlet İzzet Talha Demirhan Türkiye ikincisi oldu
        Kütahyalı atlet İzzet Talha Demirhan Türkiye ikincisi oldu
        Kütahya'da kazazedelere ilk müdahaleyi yapan sağlık yöneticisine teşekkür b...
        Kütahya'da kazazedelere ilk müdahaleyi yapan sağlık yöneticisine teşekkür b...
        Kütahya OSB'de fidanlar toprakla buluştu
        Kütahya OSB'de fidanlar toprakla buluştu