Hisarcık'ta EDEP Platformu kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi

Görüşmede ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilere yönelik yeni faaliyetlerin düzenlenmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Diyanet Gençlik Merkezi’nde İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığında düzenlenen toplantıya, EDEP Gözlemcisi Ülfet Balon ve platform paydaşları katıldı. Toplantıda, platform tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken ilçede eğitim, değerler eğitimi ve gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

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