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        Hisarcık'ta EDEP Platformu kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Eğitime Destek Platformu (EDEP) Kasım ayı toplantısında eğitim, değerler eğitimi ve gençlik çalışmaları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Hisarcık'ta EDEP Platformu kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi

        Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Eğitime Destek Platformu (EDEP) Kasım ayı toplantısında eğitim, değerler eğitimi ve gençlik çalışmaları ele alındı.

        Diyanet Gençlik Merkezi’nde İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığında düzenlenen toplantıya, EDEP Gözlemcisi Ülfet Balon ve platform paydaşları katıldı. Toplantıda, platform tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken ilçede eğitim, değerler eğitimi ve gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

        Görüşmede ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilere yönelik yeni faaliyetlerin düzenlenmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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