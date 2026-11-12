Hisarcık'ta kahvehane sohbetinde sevgi ve saygı konuşuldu

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından Hasanlar Köyü'nde kahvehane sohbeti düzenlendi.

İlçe Vaizi Adem Özbey'in katılımıyla gerçekleştirilen sohbette, "Peygamberimizin Hayatında Saygı ve Sevgi" konusu ele alındı. Sohbette, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler verilerek sevgi, saygı, hoşgörü ve güzel ahlakın bireysel ve toplumsal hayattaki önemi anlatıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, manevi değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal birlik beraberliğin pekiştirilmesine vurgu yapıldı. İlçe Müftülüğü, sohbete katılan vatandaşlara teşekkür ederek bu tür buluşmaların birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını temenni etti.