Hisarcık'ta ucuz palamut izdihamı! 40 kasa balık 1 saatte tükendi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde palamut balığının fiyatı 150 TL'den 100 TL'ye düşünce vatandaşlar balık tezgâhına akın etti. Satışa sunulan 40 kasa palamut, 1 saat dolmadan tükendi.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde palamut balığının fiyatı 150 TL’den 100 TL’ye düşünce vatandaşlar balık tezgâhına akın etti. Satışa sunulan 40 kasa palamut, 1 saat dolmadan tükendi.
Hisarcık’ta palamut balığının fiyatının 100 TL’ye düşmesi vatandaşların yoğun ilgisini beraberinde getirdi. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar balık tezgâhına yönelirken, satışa sunulan 40 kasa palamut kısa sürede tükendi.
Balık satıcısı Hüseyin Coşar, Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirterek, balıkların İstanbul Boğazı’na yönelmesiyle arzın arttığını ifade etti.
Coşar, "Daha önce 150 TL’den sattığımız palamut balığını tezgâhımızda 100 TL’den satışa sunduk. 40 kasa balık 1 saate varmadan tükendi" dedi.
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