Hisarcık'ta Başkan Demirtaş'tan özel eğitim öğrencilerine anlamlı destek

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, özel eğitim öğrencilerini ziyaret ederek eğitim setleri hediye etti. "Her çocuk özeldir, her çocuk değerlidir" mesajı verdi.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kaymakam Erkan Atam ile birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Atatürk İlkokulunda düzenlenen kahvaltı programında öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Programın ardından okulun özel eğitim sınıfını ziyaret eden Başkan Demirtaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunması amacıyla hazırlanan özel eğitim setlerini hediye eden Demirtaş, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

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Her çocuğun ayrı bir değer taşıdığını ve her öğrencinin geleceğimiz için kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Demirtaş, eğitimin her alanında ve özellikle özel eğitim öğrencilerine yönelik desteklerin önemine dikkat çekti.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutluluğu, gelişimi ve geleceği için eğitimin her alanında destek olmaya devam ediyoruz. Çünkü her çocuk özeldir, her çocuk değerlidir" ifadelerini kullandı.