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        Kütahya'da özel öğrenciler çini sanatını deneyimledi

        Kütahya Belediyesinin, özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlediği etkinlikte, otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan öğrenciler çini sanatıyla buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Kütahya'da özel öğrenciler çini sanatını deneyimledi

        Kütahya Belediyesinin, özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlediği etkinlikte, otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan öğrenciler çini sanatıyla buluştu.

        Kütahya Sevgi Denizi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Kütahya Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde çini tabak boyama ve çark torna etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte çini sanatçıları Afet Uzun ve Ayşe Kara ile çark torna sanatçısı Ahmet Can Çetin, öğrencilere Kütahya'nın köklü çini sanatı hakkında bilgi verdi. Sanatçıların rehberliğinde çalışmalara katılan öğrenciler, çini tabak boyama ve çark torna uygulamalarını deneyimleyerek kendi eserlerini oluşturdu.

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        öğrencilerin heyecanına ortak oldu

        Etkinliğe katılan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar, öğrencilerle bir araya gelerek çalışmaları yakından takip etti. Sarıyar, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal yaşama katılımının önemine dikkat çekti.

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