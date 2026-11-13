Akıncılarspor hazırlıklarını sürdürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TFF Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Akıncılarspor, kendi sahasında Uşak Belediyespor’u konuk etmeye hazırlanıyor.

TFF Kadınlar 2. Lig'de Kütahya’yı temsil eden Akıncılarspor, ligdeki kritik karşılaşmalarından biri için hazırlıklarını sürdürüyor. Tavşanlı Ada Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi futbolseverlere çağrıda bulunan Akıncılarspor Kulübü Başkanı Murat Göçmen, Kütahyalı ve Tavşanlılı sporseverleri tribünleri doldurarak takıma destek vermeye davet etti. Başkan Göçmen, kadın futbolunun gelişimine dikkat çekerek tüm taraftarları bu heyecan dolu mücadelede takımın yanında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

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Tavşanlı Ada Stadyumu’nda oynanacak zorlu 90 dakika öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, sporseverlerin karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.