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        Tavşanlı'da gözleme gelirleri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Moymul Mahallesi Kur'an Kursu öncülüğünde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayır etkinliği düzenleniyor. Etkinlik kapsamında vatandaşlara gün boyu gözleme ikramında bulunulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Tavşanlı'da gözleme gelirleri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Moymul Mahallesi Kur'an Kursu öncülüğünde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayır etkinliği düzenleniyor. Etkinlik kapsamında vatandaşlara gün boyu gözleme ikramında bulunulacak.

        Moymul Mahallesi Kur'an Kursu önünde gerçekleştirilecek olan yardım organizasyonunda, mahalle sakinleri ve kursiyerler tarafından el emeğiyle hazırlanan gözlemeler hayırseverlerin beğenisine sunulacak. Gün boyu sürecek olan etkinlikten elde edilecek tüm gelirin, Gazze'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlumlara ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına teslim edileceği bildirildi.

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        Organizasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

        "Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamak adına mahalle sakinlerimiz ve Kur'an Kursu kursiyerlerimizle bir araya geldik. Gün boyu sürecek gözleme etkinliğimize tüm Tavşanlılı hemşehrilerimizi davet ediyor, yapacakları katkılarla bu hayra ortak olmalarını bekliyoruz."

        Hayırsever vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinliğin akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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